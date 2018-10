Inauguradas arena no Figueira e UBS na Prainha

Inaugurada, no sábado (29), a arena multiuso ao lado do Ginásio de Esportes Jordão Angelino Correia Junior, no bairro Figueira.

A estrutura é composta por dois contêineres, alambrados, arquibancadas em madeira e gramado sintético de 15m x 30m (segundo a Secretaria Estadual de Esporte, a grama sintética é aprovada e licenciada pela Fifa.

A arena multiuso será utilizada para prática de futebol, handebol, atletismo, vôlei, basquete, badminton, entre outras modalidades. A solenidade de abertura contou com a presença do Prefeito Roberto Justus, vereadores, servidores públicos, atletas e moradores da região.





Posto de Saúde Prainha

Na sexta-feira (28) foi inaugurada a unidade básica de saúde (UBS) Caieiras. O posto de saúde possui uma equipe de saúde da família que atende, aproximadamente, 3.000 pessoas com território delimitado que compreende o Centro, Caieiras, Prainha, Cabaraquara e Salto Parati.

O funcionamento, de 2ª à 6ª feira, será das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, com agendamento de consultas, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, realização de curativos simples e orientação à saúde. A equipe do Posto da Prainha é composta por um médico, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e agente comunitário de saúde. As consultas com o médico com consultas agendadas acontecem a cada duas semanas, em terças-feiras.

Programação da equipe neste ano:

Outubro: dias 9 e 23

Novembro: 13 e 27

Dezembro: 11 e 18