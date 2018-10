Litoral lança 27 candidatos, mas só elege 1 deputado

Nelson Justus (DEM), de Guaratuba, foi o único candidato do Litoral do Paraná a ser eleito neste dia 7 de outubro. O único deputado da região foi reeleito para o 8º mandato consecutivo na Assembleia Legislativa. Fez 3.164 votos na sua cidade e 38.349 no total.

A maior cidade do Litoral, Paranaguá, que concentra a metade dos aproximadamente 200 mil eleitores da região, lançou 13 candidatos a deputado estadual. A maior votação foi de Alceuzinho Maron (Pros), que fez 13.534 em Paranaguá e um total de 17.425 votos.

Para de deputado federal foram lançados 11 candidatos na cidade – nenhum foi eleito. O mais votado foi o vice-prefeito Arnaldo Maranhão (Pode), com 12.784 em Paranaguá e 15.478 em todo o Estado.

Trampolim

Isso já havia acontecido em 2014, quando André Pioli concorreu a deputado estadual pelo PT e fez 21.003, sendo 18.759 em Paranaguá. Não se elegeu deputado, mas terminou a eleição como forte candidato a prefeito. Chegou à campanha como favorito, mas acabou perdendo para Marcelo Roque.

O grande número de candidatos já indicava que dificilmente alguém seria eleito. Pessoas engajadas na campanha da Associação Comercial pela eleição de representantes da cidade e da região na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, já estavam desanimados e criticavam os candidatos que supostamente fazem da eleição para deputado um trampolim para a eleição municipal.

Situação semelhante se repetiu em Guaratuba, com Maurício Lense (PPS), que fez termina em primeiro lugar na cidade, com 6.098 votos. Mas fez apenas 8.099 votos no total e ficou longe de se eleger – foi o 4º do Litoral. Para alguns, desponta como forte candidato a prefeito em 2020. Para outros, tirou votos que poderiam comprometer e reeleição do único deputado da cidade e da região.

Outra cidade que teve candidato a deputado estadual foi Morretes, com Neto Gnatta (PSB), que com 2.454 foi o mais votado em sua cidade, mas somou 5.236 no Paraná e ficou em 6º lugar entre os candidatos do Litoral. Nesse caso não havia nenhum candidato do Litoral com chance de se eleger disputando os votos – o 2º colocado em Morretes, com apenas 709 votos, foi Luiz Carlos Martins, reeleito, que tem base eleitoral em Curitiba.

Os votos dos candidatos do Litoral (total)

Deputado federal

Maranhão (Pode): 15.478

Adriano Ramos (PHS): 10.995

Andre Pioli (PSC): 10.351

Professor Cabo Tomas (PV): 4.447

Leslie Camargo (PRB): 2.307

Vereador Edu (PSDB): 2.057

Ariel Conforto (PRB): 2.023

Vinícius Prado (PSol): 1.520

Professor Jozelito (PT): 1.235

Professora Bianka Ribas (MDB): 1.215

Prof. Osni Junior (PPL): 872

Deputado estadual

Nelson Justus (DEM): 38.349 *eleito

Alceuzinho Maron (Pros): 17.425

Marquinhos Roque (Pode): 13.051

Maurício Lense (PPS): 8.099

Waldir Leite (PSC): 6.758

Neto Gnatta (PSB): 5.236

Gilson Marcondes (PV): 3.297

Professora Daniele (SD): 3.290

Rogerio Credence (PSL): 2.505

Relly Agari Algodoal (Patri): 2.177

Fabiano Vicente Elias (PPS): 1.858

Tucano (PP): 1.708

Jô Baka (PDT): 1.407

Alcione Valentim (PRTB): 435

Mari do Litoral (PMN): 357

Claudia Santos (PRB): 249