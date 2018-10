Sultec Soluções e Tecnologias Ambientais torna público que recebeu do Instituto Ambiental do Paraná – IAP a Licença de Operação de Regularização – LOR para PORTO MARINA MARES DO SUL S/C LTDA – ME, inscrito ao CNPJ:95.751.459/0001-33, instalado no endereço Rua Projetada, s/n Bairro: Pontal do Sul, Município de Pontal do Paraná/PR .