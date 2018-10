Guaratuba recebe a visita de mais um lobo-marinho

Guaratuba recebeu, nesta segunda-feira (8), a visita de mais um lobo-marinho-subantártico (Arctocephalus tropicalis). Desta vez na praia do balneário de Brejatuba.

A equipe técnica e o médico veterinário do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) conteve o animal para avaliação. Amostras de sangue foram coletadas e exames realizados, além da inserção de um microchip para identificação do indivíduo (o que nos permite reconhecê-lo e monitora-lo por mais tempo).

A equipe também descoloriu o pelo do animal para que caso ele venha a parar em alguma outra praia possa ser identificado pela comunidade local, os quais podem ajudar nossa equipe nesta ação de monitoramento! O animal é um macho adulto de aproximadamente 1.60m, com escore corporal regular.

O animal foi liberado na sequência dos procedimentos e está neste momento sob supervisão da nossa equipe de técnicos, auxiliados pelos voluntários locais.

“É importante ressaltarmos que o atendimento a este lobo-marinho foi possível devido à capacitação técnica da equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação do Centro de Estudos do Mar/UFPR, sendo esta essencial para o manejo correto do animal durante a coleta de amostras, garantindo o bem-estar do animal e a segurança da equipe”, explica o LEC em sua página no Facebook.







Não se aproxime ou importune os animais quando os encontrar na praia e colabore acionando a equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) para o atendimento adequado.

Caso o animal seja avistado ou outros mamíferos, tartarugas e aves marinhas sejam encontrados encalhados no Paraná, por favor, avisem ao Centro de Estudos do Mar 41 3511-8671 ou pelo 0800-642-3341📞📱

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama. Esse projeto tem como objetivo avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e do atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos animais encontrados mortos.

Fonte e fotos: LEC