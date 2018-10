Feriado tem procissão de barcos na baía de Guaratuba

Uma procissão de barcos marca o dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, em Guaratuba.

O início está marcado para as 8h desta sexta-feira (12), com uma caminhada da Capela de N. S. Aparecida, em Caieiras, até as embarcações, que se deslocam até o cais do ferryboat.

É a 15ª procissão marítima e a 33ª Festa em Louvor de N. S. Aparecida da comunidade de pescadores de Caieiras.

A Festa começou no dia 3 de outubro com novenas e eventos sociais. Na véspera do feriado, quinta-feira (11), prossegue com o inicio do Festival da Canção, que termina na noite de sexta.

Confira a programação no cartaz