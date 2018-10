Alunos de Guaratuba vencem prêmio com peça sobre trabalho infantil

Com um esquete teatral, estudantes da área rural de Guaratuba foram vencedores da etapa regional do Prêmio MPT na Escola. Um curta-metragem da mesma turma ficou em terceiro lugar na sua categoria.

O prêmio foi instituído pelo Ministério Público do Trabalho com o objetivo de incentivar a participação de crianças e adolescentes nas ações de mobilização, conscientização e prevenção ao trabalho infantil.

Os alunos do 5º ano A da Escola Municipal do Campo Joaquim Gabriel de Miranda, da localidade do Cubatão, foram premiados em duas categorias:

1º lugar na categoria Esquete Teatral com tema: “Da fantasia à realidade”, com prêmio de R$ 15 mil.

3ª lugar na categoria Curta-Metragem com tema: “Diga não ao trabalho infantil”, com prêmio de R$ 5 mil.

O dinheiro será investido na revitalização da escola, conforme estabelecido no edital.

O resultado foi divulgado na semana passada pelo Ministério Público do Trabalho no Paraná. Participaram projetos dos alunos do ensino fundamental de escolas públicas de 4º e 5º anos com produções sobre trabalho infantil, incluindo o tema da reciclagem. As categorias foram: Conto, Poesia, Esquete Teatral, Curta-Metragem, Música e Desenho.

Produção Pâmela Shiratu, Estudantes 5º ano A: Beatriz Brandt Rocha, Camily Rocio da Silveira, Cecília Klemz, Douglas Santos Miranda, Eduardo Euzébio dos Santos, Emanuely Caetano dos Santos Melchior, Erivelto Carneiro Leite, Fabrício Inacio Miranda, Geovane Velozo de Miranda, Josue da Silva Delgado, Leandro Wackerhage Knoch, Leonardo André Miranda Pereira, Luana Pabst Miranda, Luiz Miguel Santos de Freitas, Milena Alves Gabotti, Pamela Miranda Shiratu, Robson Miranda Costa, Taila Stefani Hattnhauer, Vitor Gabriel Pereira Theisen e Willian Velozo de Miranda.

Equipe da Escola Municipal do Campo Joaquim Gabriel de Miranda: Direção: Lucimara Alves Pereira Theisen; Coordenação: Daniela de Fátima Miranda; Professora Orientadora: Patrícia Maria Leite Miranda,