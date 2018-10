Confira a programação do Nhundiaquara Jazz Festival

19 grupos e 90 músicos se apresentam de graça neste final de semana no Nhundiaquara Jazz Festival, em Morretes.

O evento conta com atrações internacionais como o saxofonista inglês Aaron Liddard e o percussionista Airto Moreira.

Aaron Liddard, que trabalhou com a cantora Amy Winehouse, se apresenta com a banda Brazilian Argonauts às 16h30 do próximo domingo (21), no palco do Largo, na beira do rio Nhundiaquara. O conjunto é formado por Mauro Martins (bateria), Du Gomide (guitarra), Felipe Côrtez (baixo) e terá participação especial da cantora Marina Costa.

Airto nasceu em Santa Catarina (Itaiópolis), morou em Curitiba, mas fez a maior parte da sua carreira nos Estados Unidos. Concorre ao Grammy Latino de melhor álbum de música instrumental de 2018.

O Nhundiaquara Jazz Festival acontece pela segunda vez – a primeira edição foi em 2015.

Confira a programação:

Sábado, 20/10

Palco do Largo

15h – Cesar Matoso Quinteto | Compositores Paranaenses

16h30 – Brazuca | Gegê Felix & banda

18h – Especial Weather Report | Helinho Brandão Quarteto + Airto Moreira

20h – Idress Boudrioua & Grupo | Base & Brass + Iria Braga

Palco do Coreto – Alternativo

13h – U.T.I. Jazz | De Coltrane a Villa-Lobos

15h30 – Jazzbop | Jazz Latino

17h – Raul Sampaio Melodia Seixas | Três Queridos Malditos

Domingo, 21/10

Palco do Largo

13h30 – Harp Attack | Mister Jack + OHC

15h – Daniel Migliavacca & Grupo | Alma Lúdica

16h30 – Brazilian Argonauts, Aaron Liddard, Mauro Martins, Du Gomide, Felipe Côrtez e Marina Costa.

18h30 – Filó Machado & Banda | Canta Morretes

Palco do Coreto – Alternativo

12h30 – Gringo’s W Band | Dixieland e Mais

13h30 – Segunda Autoral 1 | Leo Fressato + Comboio Saci + Ni Salles & Grupo

15h30 – Segunda Autoral 2 | Operários Dub + Santa Rima + Tatára e Jordana

17h30 – Snap Jazz | Jazz Pop + Soul Music”