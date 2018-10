Alunos de turismo promovem evento para debater eventos no Litoral

Alunos do curso de Turismo da UFPR Litoral promovem, na próxima terça-feira (23) um evento sobre eventos. O objetivo é reunir gestores públicos, promotores de eventos e representantes de organizações sociais que realizam festas e feiras.

O CriaTur acontecerá no Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE), em Paranaguá. A primeira atividade é uma palestra sobre “Organização e Planejamento de Eventos” com a diretora de turismo do Instituto Municipal de Turismo (Ctur), da Prefeitura de Curitiba.

“O CriaTur é um evento que surgiu através da identificação da dificuldade de organização e gestão dos eventos no litoral do Paraná, já que muitas das empresas que são responsáveis pelos mesmos vem de outras regiões e acabam por não contribuir em diversos aspectos com a população local”, explica o estudante Felipe Rafael Lazoski, um dos organizadores do evento. “Além disto, notaram-se diversos pontos em que o litoral poderia aprimorar em questões de eventos; portanto o CriaTur tem a proposta de promover uma grande conversa sobre o panorama desta situação e suas possíveis soluções”, completa.

Haverá palestra, roda de conversa, coffe break, muita transmissão de conhecimentos e troca de experiências entre todos, de forma a reunir gestores de diversos setores, pesquisadores e estudantes.

CriaTur

Terça-feira (23) – das 14h às 18h

Local:

MAE-Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR

Rua Quinze de Novembro, 575

Centro Histórico – Paranaguá

Programação:

13h – Credenciamento

13h30 – Abertura

14h – Palestra sobre Organização e Planejamento de Eventos – com Cristiane Santos

15h – Coffee Break

15h20 – Cases de Soluções Criativas para Eventos

16h – Roda de conversa sobre o Panorama Geral dos Eventos no Litoral

17h15 – Soluções da Roda

17h45 – Dinâmica do varal

18h – Encerramento