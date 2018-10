Prefeitura de Guaratuba amplia Prontuário Eletrônico na Saúde

O prefeito Roberto Justus entregou, nesta quinta-feira (18),32 computadores para a Secretaria de Saúde dar continuidade à implantação do Prontuário Eletrônico em toda a rede pública de Guaratuba.

“Com os equipamentos novos, os profissionais da saúde terão melhor condições de trabalho e acesso rápido e integrado às informações de saúde e intervenções realizadas”, explicou o prefeito.

Hoje, as Unidades de Saúde dos bairros Piçarras, Cohapar, Figueira e Mirim já estão com os prontuários eletrônicos implantados. O sistema é integrado entre a Farmácia Básica, o Almoxarifado da Saúde, o Centro de Especialidades, o Pronto Socorro, o Hospital Municipal e as Unidades Básicas de Saúde e permite o compartilhamento de informações.

As Unidades Básicas de Caieiras, Coroados e o Centro de Especialidades Nereidas receberam os equipamentos e a previsão é que estejam com o Prontuário Eletrônico implantado até o final do ano.

O secretário de Saúde, Alex Antum, explica a informatização: “O processo está acontecendo por etapas, iniciamos na Farmácia Básica com um software próprio, o Hórus, em 2012, o Hospital tinha outro sistema, o Pronto Socorro outro. Depois foi implantado o e-SUS, que era exclusivo das Unidades Básicas de Saúde. Este ano estamos integrando todo o atendimento em um sistema único, com acesso para todos os profissionais. Um grande avanço, pois o médico na atenção básica poderá acessar o prontuário do Centro de Especialidades e acompanhar a conduta do cardiologista, do ginecologista, da nutricionista ou de qualquer outro profissional do Município que tenha atendido aquele paciente”.