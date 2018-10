Sesc fará mamografia e preventivo para mulheres de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba e o Serviço Social do Comércio (Sesc) firmaram convênio para realização de exames gratuitos de mamografia e preventivos de câncer para moradoras da cidade.

Os exames serão realizados nos dias 6,7,8,13 e 14 de novembro. Serão 90 mamografias e 60 preventivos por dia.

O atendimento será feito em uma carreta que ficará estacionada em Matinhos. A Prefeitura de Guaratuba disponibilizará transporte até o local.

Para receber atendimento, as mulheres devem se inscrever na Secretaria Municipal de Saúde com CPF, Carteira de Identidade, Cartão do SUS e comprovante de residência. Mulheres abaixo da faixa etária de 50 anos serão atendidas mediante solicitação médica.

O Projeto SESC Saúde Mulher inclui também palestras com adolescentes da rede escolar estadual.