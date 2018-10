Definida vencedora da duplicação da JK em Matinhos

A Construtora Triunfo foi declarada vencedora da licitação para duplicação da avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Matinhos. A avenida JK faz parte da PR-412, rodovia que liga as cidades de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.

O resultado foi definido pelo Departamento e Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) nesta segunda-feira (22). O Correio do Litoral foi informado nesta quarta-feira (24) pelo sistema de acompanhamento automático de licitações Compras Paraná.

O preço oferecido pela vencedora é de R$ 34.576.476,16. A empresa Contersolo havia apresentado um lance 32.170.931,13, mas foi inabilitada por deixar de atender item do edital.

O preço máximo da concorrência pública era de R$ 43 milhões. A obra consiste na duplicação em um trecho de 2,4 quilômetros de extensão, entre as ruas Alvorada (que dá acesso ao ferryboat) e Pastor Elias Abraão (prédio da prefeitura). Além da restauração e implantação de pista dupla na avenida JK, o edital prevê a readequação do canal de macrodrenagem do rio da Draga.

O projeto prevê duas faixas de tráfego em cada sentido, com 3,6 metros de largura cada, totalizando 7,2 metros por pista, separadas por um canal projetado entre barreiras de concreto. Na interseção com a avenida Paraná será implantada uma rotatória com semáforo.

Além da duplicação, toda a drenagem da PR-412 será adequada para evitar alagamentos, por meio da implantação de dispositivos que maximizam a capacidade hidráulica do sistema. O canal, hoje a céu aberto em grande parte da sua extensão, será totalmente revestido em concreto e reposicionado em alguns trechos.

A previsão é de que as obras sejam concluídas no prazo de 18 meses após a assinatura do contrato.