Guaratuba perde 768 empregos em 2018, mas já começa a recuperar

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados),do Ministério do Trabalho, mostram que houve 768 demissões de trabalhadores com carteira assinada a mais do que as contratações, desde o início de 2018, em Guaratuba.

Os números refletem, em parte, a sazonalidade da economia local, dependente do turismo de verão. Em setembro, houve um saldo de 55 empregos por causa de 227 admissões e 172 demissões. O comércio teve um saldo de 32 empregos: 124 admissões e 92 desligamentos. O setor de serviços contratou 84 e demitiu 69, com um saldo de 15. Em agosto, o saldo positivo foi de 32 empregos, em julho de 16.

A situação vai melhorar ainda mais nos próximos meses com a contratação temporária em hotéis, restaurantes, supermercados e lojas em geral. Nesta quarta-feira (24), a Agência do Trabalhador de Guaratuba, oferecia 8 vagas de emprego: 3 para garçons, 3 de cozinheiros e 2 para auxiliares de cozinha. Um único supermercado da cidade, deve oferecer a partir de novembro entre 20 e 30 empregos temporários.

Guaratuba é a única cidade balneária da lista divulgada pelo Ministério do Trabalho nesta segunda-feira (22) e essa é uma das razões pelas quais aparece em último lugar entre 60 municípios. A relação tem apenas cidades com mais de 30 mil habitantes.

Em Paranaguá, o saldo de empregos em setembro é 108 contratações. Nos nove meses do ano, é de 1.279 novos empregos.

No Paraná, o mês de setembro foi o de maior geração de emprego com carteira assinada desde 2014, com saldo de 9.487 vagas. No ano, o saldo positivo foi de 41.757 empregos.

Comparativo entre as duas cidades do Litoral