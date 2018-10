BR-376 terá nova área de escape

A concessionária da BR-376 iniciou nesta sexta-feira (26), a construção da nova área de escape da rodovia, no km 667,3, em Guaratuba. A previsão é que a obra fique pronta em 12 meses.

O novo dispositivo será mais um recurso de segurança para utilização dos motoristas em caso de perda de controle dos veículos pesados na descida da Serra do Mar.

Nesta primeira etapa a concessionária trabalha no local com a preparação do terreno e mobilização do canteiro de obras. Esta será a segunda Área de Escape construída na Serra da BR-376, que se inicia no km 656 e se estende até o km 675, com declive de altitude de 710 metros. Segundo a concessionária, a Arteris Litoral Sul, o custo da obra é estimado em R$ 19,4 milhões.

O primeiro dispositivo está localizado no km 671 e já evitou 202 acidentes desde sua inauguração em agosto de 2011. Já a nova Área estará localizada no km 667,3, ponto que antecede a série de curvas que incluem a “curva da Santa” – km 668,5.

A nova Área de Escape será construída no lado esquerdo da via, com faixa de aproximação de 500 metros para entrada, caixa de cinasita para frenagem dos veículos com 150 metros de extensão, e duas faixas laterais para operação e transbordo. Além disso, o novo dispositivo também contará com um pórtico rolante automatizado – estrutura similar a utilizada para movimentação de containers com objetivo de auxiliar na retirada dos veículos da caixa de escape.