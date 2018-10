MP articula defesa do meio ambiente contra empreendimentos no Litoral

O Ministério Público do Paraná promove, no dia 8 de novembro, em Curitiba, a terceira edição do Workshop de Gerenciamento Costeiro.

O encontro debaterá a efetivação do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro e a questões relacionadas à instabilidade ambiental e social da região litorânea do estado diante de pressões como os investimentos dos setores imobiliário e portuário.

“Um dos objetivos é capacitar agentes públicos e sociais e fomentar a atuação conjunta entre instituições de ensino e pesquisa e organizações governamentais e não-governamentais para a defesa do meio ambiente e a sustentabilidade do litoral paranaense”, informa o MP.

O evento é aberto à participação da sociedade e terá transmissão ao vivo, pela internet.

O workshop é promovido pelo núcleo de Paranaguá do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema), em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sema), com participação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo e da Escola Superior do MPPR.

III Workshop de Gerenciamento Costeiro do Paraná

Data: 8 de novembro (quinta-feira)

Horário: das 9 às 18 horas

Local: Sede do MPPR – Rua Marechal Hermes, 751, Centro Cívico