Prefeito Roberto Justus entrega vans para o esporte e área social

O prefeito Roberto Justus de Guaratuba apresentou ao público duas vans que acabaram de ser entregues ao Município.

Ele foi pessoalmente mostrar os veículos aos vereadores e às pessoas que chegaram para a sessão da Câmara Municipal na noite desta segunda-feira (29). As duas vans foram adquiridas em um convênio com o Estado conseguido pelo deputado Nelson Justus, ao custo total de R$ 400 mil, sendo R$ 99 mil de contrapartida do município.

“Uma delas fará o atendimento social e a outra será destinada ao Esporte, incluindo as atividades do contraturno escolar, como o balé e caratê, assim como para transporte dos atletas que vão representar Guaratuba em outras cidades”, explicou o prefeito.

O prefeito lembrou que a área de saúde recebeu recentemente duas vans destinadas aos pacientes de hemodiálise e tratamento fora do domicílio (TFD). Os veículos também foram conseguidos pelo deputado Nelson Justus.