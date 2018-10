IAP capacita policiais ambientais para reforçar fiscalização

Cerca de 60 policiais lotados na 1º Companhia do Batalhão da Polícia Militar Ambiental Força Verde (BPAmb-FV) passaram por treinamento para atuar em conjunto com o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) com o objetivo de reforçar a fiscalização na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral.

Na capacitação foram discutidos assuntos pertinentes aos procedimentos administrativos, autos de infração, termo de compromisso e valores das multas. Os policiais ambientais já estão aptos a aplicar, na esfera administrativa, as multas ambientais e demais penalidades, conforme estabelecido no termo de acordo firmado em junho entre o IAP e a Polícia Ambiental.

“O reforço representado pelos agentes do Batalhão Ambiental terá um maior efetivo de ações de combate aos danos ambientais”, destaca o diretor de Proteção e Emergências Ambientais do IAP, Ivo Good.

Eficiência – Todos os processos instaurados pela Polícia Ambiental tramitarão por meio digital utilizando o sistema e-protocolo, que, segundo o governo, traz mais agilidade, transparência e eficiência.

Os agentes também terão acesso aos sistemas usados pelo IAP para fiscalização, consulta a licenciamentos e autorizações ambientais, consulta para autorizações florestais e ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) para efetividade das ações em conjunto.

Nos próximos meses serão agendadas novas capacitações de policiais em todas as regiões do Paraná.

Convênio – Em junho deste ano, representantes do IAP se reuniram com agentes do Batalhão da Polícia Ambiental para a integração e normatização de atos necessários para a efetiva atuação conjunta dos órgãos em campo e também na esfera administrativa. O convênio tem como objetivo o aprimoramento de ações de fiscalização ambiental de caça, pesca e floresta e de apoio às Unidades de Conservação.