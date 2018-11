Férias escolares vão de 20 de dezembro até 13 de fevereiro

Foto: Gustavo Aquino / Arquivo Correio do Litoral

As aulas das escolas estaduais em 2019 começam no dia 14 de fevereiro, 19 dias antes do Carnaval (5 de março).

O calendário escolar divulgado nesta semana pela Secretaria de Estado da Educação também serve para o planejamento no Litoral. Com um milhão de alunos e 100 mil profissionais na rede pública estadual, o início e o fim das férias delimita o período de maior fluxo de pessoas nas praias. Importante ressaltar que professores e equipe de apoio retornam antes: a Semana Pedagógica para preparação das aulas acontece nos dias 7, 8, 11 e 12 de fevereiro.

As aulas em 2018 começaram no dia 19 de fevereiro e encerram no dia 19 de dezembro.

Calendário 2019 – O primeiro semestre termina no dia 12 de julho, e as aulas do segundo semestre começam no dia 29 do mesmo mês, totalizando duas semanas de férias para os estudantes no meio do ano. O último dia de aula do ano será 19 de dezembro.

Feriados – Os Núcleos Regionais de Educação farão adaptações necessárias nos calendários das escolas devido a feriados municipais e situações pontuais, e homologarão os calendários.

Os calendários escolares deverão estar fundamentados na Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e em conformidade com as normas específicas para cada ensino/curso.

Fonte: ANPr