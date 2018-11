Evento discute impactos dos portos e turismo ecológico no Litoral

O Coletivo #ParePresteAtenção e moradores do Litoral retomam o movimento em favor do turismo ecológico como alternativa de desenvolvimento da região.

O Coletivo foi responsável pelo vídeo da campanha #salveailhadomel. Neste

dia 11, eles participam de uma roda de conversa sobre “impactos do Porto de Paranaguá na região, as demandas e o cenário ambiental da Ilha dos Valadares e a criação do turismo ecológico como viabilização de um desenvolvimento sustentável para o município”. Será no Crabe Guest House, em Paranaguá.

O evento ganhou o nome de “Crabe Resistência Caiçara II: Especial #ParePresteAtenção”

O Coletivo #ParePresteAtenção é um dos responsáveis pela elaboração do documento/manifesto #Salve a Ilha do Mel que alertou sobre os riscos de degradação ambiental e os danos irreparáveis que poderão ser gerados pela criação de um novo porto em frente à Ilha, na cidade de Pontal do Paraná: https://m.youtube.com/watch?v=iOKGe37rROk

🎥 Cine Crabe 🎥

O evento marcará a estreia do Cine Crabe, momento em que será reproduzido o filme curta-metragem SerTão Velho Cerrado de André D’Elia que trata sobre as formas de desenvolvimento sustentável realizadas na Chapada dos Veadeiros, cuja sinopse é possível acessar aqui: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-266152/

🎤 Som Autoral 🎤

O evento contará com a apresentação da música autoral de Raíssa Fayet e Thais Morell.

Participações de:

Moloko Discos, Livros & Camisetas – Sebo Moloko com a Kombi chegando carregada de muita coisa boa! Discos, livros e camisetas à venda.

Voyager HandMade Guitars com as suas guitarras e produtos.

Chaneco e Elleah Garimpos expondo as roupas dos melhores brechós da cidade.

Data: 11 de novembro de 2018 (domingo)

15h – Abertura da casa

16h – Cine Crabe: SerTão Velho Cerrado

18h – Roda de conversa com o Coletivo #ParePresteAtenção

20h – Som Autoral de Raíssa Fayet e Thais Morell

Crabe Guest House: Rua Pêssego Junior, 30, 83203310 Paranaguá

Saiba mais, acompanhe: https://www.facebook.com/events/476868382804375/