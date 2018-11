Festa dos Pescadores vai movimentar Guaratuba no feriado de 15 de novembro

A 35ª Festa dos Pescadores de Guaratuba começa oficialmente no dia 14, véspera do feriado da Proclamação da República, com a abertura das barracas, na Colônia Z-7, e missa na Igreja de São José Operário, ambos no bairro Piçarras.

Uma prévia da festa acontece neste sábado (10), a partir das 20h, na Colônia de Pescadores, com apresentação das candidatas ao prêmio de Rainha dos Pescadores e shows noite adentro.

Confira a programação:

Sábado, dia 10/11

20h – Apresentação das candidatas ao prêmio de Rainha dos Pescadores

21h – Show com a dupla Elvis e Renan

23h – Flash Back com Adilar Poluysom

Quarta-feira, dia 14/11

9h – Abertura das Barracas

19h30 – Abertura oficial da XXXV Festa dos Pescadores

20h – Missa

22h – Show com a dupla Álvaro e Daniel

Quinta-feira, dia 15/11

9h – Abertura das barracas

10h – Desfile das embarcações enfeitadas

12h – Almoço

14h – Bingo

17h – Apresentação com o professor Santos

19h – Festival da Canção

22h – Baile com o Grupo Minuano.

Sexta-feira, dia 16

9h – Abertura das barracas

10h – Desfile das embarcações enfeitadas

12h – Almoço

14h – Bingo

16h – Apresentação de capoeira.

20h – Entrega do prêmio da embarcação mais enfeitada.

22h – Baile com Grupo Chamamento.

Sábado, dia 17/11

9h – Abertura das barracas

10h – Desfile das embarcações enfeitadas

12h – Almoço

14h – Bingo

20h – Desfile das candidatas à Rainha dos Pescadores

21h – Edu Soares

23h – Baile com o Grupo Agito Bom

Domingo, dia 18/11

9h – Abertura das barracas

10h – Desfile das embarcações enfeitadas

12h – Almoço

14h – Bingo

20h – Bingão

23h – Encerramento com a dupla Jefferson e Christiano

Com informações da Rádio Litorânea e Colônia dos Pescadores