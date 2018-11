Suspeitos são presos logo depois de assalto em Guaratuba

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quarta-feira (7), três homens e apreendeu um adolescente, de 15 anos, suspeitos de terem assaltado aloja Ricardo Eletro, no centro de Guaratuba.

Eles foram detidos pelos policiais rodoviários no posto de fiscalização do bairro Coroados, na PR-412, ao tentarem sair da cidade em um Fiat Uno com placas de Colombo.

Com eles, foram encontrados aproximadamente 40 celulares roubados do local, além de um simulacro (imitação de arma) e uma quantia em dinheiro.

Eles são suspeitos de também terem assaltado a loja MM, no último dia 27. Um dos presos estava com tornozeleira eletrônica.

Foto: Polícia Militar – com informações da Rádio Litorânea