XTERRA tem edição inédita na Ilha do Mel

Festival de esportes off-road espera reunir mais de 800 atletas na primeira vez que é realizado no Litoral do Paraná

O XTERRA Brazil Tour está chegando na reta final de 2018 e sua 9° etapa, nos próximos dias 10 e 11 de novembro, acontece na Ilha do Mel.

As modalidades disponíveis são: Triathlon, Trail Run 21,2 km, Night Run 6,2 km, Swim Challenge de 1,5 km e 3 km e a Corrida Kids, para crianças de 1 a 13 anos. As inscrições podem ser realizadas através do link https://goo.gl/Amfdtr até 07 de novembro.

Para o triatleta Henrique Lugarini, de 29 anos, que disputa sua quarta temporada no XTERRA, o local do evento não poderia ter sido melhor. “A Ilha do Mel é um lugar muito especial e promete nos dar uma prova rápida, com percurso que respira natureza e aventura. Frequento esse paraíso desde criança, quando meus pais curtiam ir à ilha para passar o fim de semana ou feriados. As paisagens são maravilhosas, trilhas bem conservadas, praias limpas e boas para nadar e surfar. O mais legal é que lá tudo se faz a pé, é proibida a circulação de qualquer veículo motorizado, então não tem barulho ou poluição, apenas o canto dos pássaros e o ar puro da natureza. Recomendo a todos que participem e aproveitem tudo o que a Ilha do Mel tem para oferecer”, comenta o curitibano Lugarini.

Nattana Kawamoto, da Elite Eventos, empresa organizadora local, lembra que a região se preocupa com a responsabilidade ambiental e possui peculiaridades especiais. “Será um XTERRA diferenciado. São 25km de praias e natureza preservada com pouquíssima urbanização. Na ilha, para preservação do meio ambiente, não são permitidos carros ou veículos de tração animal, e a visitação é limitada a 5.000 pessoas por dia. As competições largarão de Nova Brasília, principal ponto de desembarque para quem busca conhecer a Ilha do Mel, região com boa estrutura turística, pousadas e restaurantes”, revela.

“Para os nadadores espalhados pelo Brasil, o XTERRA Camp Ilha do Mel virou um objeto de desejo, o momento perfeito de nadar em um mar estilo “Lagoa Azul” do filme. A cor é linda, a água é cristalina e o som das ondas é algo que faz qualquer um flutuar de satisfação”, descreve a gerente do XTERRA no Brasil, Gabriela Côrrea, da X3M Sports Business.

Em 14 anos no Brasil, o XTERRA é referência em Triathlon e Trail Runs. Mais de 140 mil atletas já participaram do evento, que em 2018, já passou por Costa Verde-RJ, Ilhabela-SP (2x), Praia do Forte-BA, Ouro Preto-MG, Lagoa dos Ingleses-MG, Tiradentes-MG e Praia do Rosa-SC.

O XTERRA Camp Ilha do Mel é apresentado pelo Sesi e organizado pela X3M Sports Business em parceria com a Elite Eventos.

XTERRA Camp Ilha do Mel

Datas: 10 e 11 de novembro

Cronograma: http://xterrabrasil.com.br/tour/xterra-ilha-do-mel-trail-run-2018/

Local: Praia de Brasília – Ilha do Mel – Paranaguá – PR