Polícia fecha rinha de galos em Guaratuba

13 policiais militares da Polícia Ambiental e da 3ª Companhia da PM, fechou, neste sábado (10) um local onde ocorriam rinhas de galo, no bairro Piçarras, em Guaratuba.

De acordo com reportagem da rádio Litorânea, “a polícia já vinha monitorando o local e realizaram uma operação para pegar os criminosos em flagrante”.

Além de guaratubanos, estavam presentes “galistas” de Paranaguá e das cidades catarinenses de Joinville, Garuva, Itapoá e Itaió, além de um do estado do Rio Grande do Sul. Ao todo, 37 adultos e seis adolescentes foram encaminhados. Eles assinaram termo circunstanciado e devem pagar multas que variam entre R$ 500,00 e R$ 5 mil.

Foram resgatados 29 galos, alguns deles gravemente feridos.

Um animal estava morto. Materiais para deixar o galo mais violento foram apreendidos, assim como medicamentos veterinários.







Com informações e fotos da rádio Litorânea, Garuva Net e Click Garuva