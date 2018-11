Roberto Justus percorre ministérios para liberar recursos

O prefeito Roberto Justus visitou diversos ministérios, nessa semana, em Brasília, para liberar recursos de convênios já existentes e buscarnovas verbas para Guaratuba.

O resultado foi positivo, segundo ele. Conseguiu novos pagamentos para obras em execução, deu andamento ao projeto de ampliação do Pronto Socorro, de construção de uma nova escola municipal e ainda encaminhou projetos turísticos. “Nem tudo está garantido, mas estamos bastante animados”, disse o prefeito ao Correio do Litoral enquanto fazia as visitas.

Acompanhado da procuradora-fiscal, Fernanda Monteiro, e da diretora de Comunicação, Thais Salvi, Roberto esteve na capital federal durante dois dias, segunda e terça-feira (12 e 13).

No Ministério do Turismo, recursos garantidos para o Terminal Turístico e Pesqueiro. Na foto, Bob Santos, o prefeito Roberto Justus, Thaís Salvi e Fernanda Monteiro – foto: Divulgação

No Ministério do Turismo, o prefeito foi direto a quem poderia resolver a demanda de Guaratuba. Foi recebido pelo secretário Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, Bob Santos, que garantiu novo repasse para continuação da obra do Terminal Turístico Pesqueiro na Praça dos Namorados.

A obra começou em 2015, esteve durante muito tempo parada e foi retomada em 2018. Trata-se de emenda parlamentar do ex-deputado federal Angelo Vanhoni (PT). Geralmente a liberação desses recursos pela Casa Civil da Presidência aos ministérios é feita por articulação dos próprios parlamentares. Na falta deles, até mesmo os ministros têm dificuldade em manter um fluxo de repasses para o destinatário final. Sem o deputado, o prefeito tem de fazer um esforço redobrado para consegui o dinheiro.

Ainda no Ministério do Turismo, Roberto Justus apresentou alguns projetos turísticos da cidade. “Nossa expectativa é que saia algum um recurso para o Ostra Jazz, Ano Novo e Carnaval”, contou o prefeito. “Não tudo, mas alguma coisa sai”, comentou.

Com Richard Gomes, no Ministério do Esporte

No Ministério do Esporte, o prefeito e sua equipe foram recebidos por Richard Gomes, chefe da Assessoria Parlamentar. Lá conseguiu garantir o repasse de R$ 48.750,00 até o final do mês de novembro para a construção da pista de skate no futuro Centro Poliesportivo, no bairro Piçarras. Dos R$ 205 mil da pista, já foram pagas duas medições, totalizando cerca de R$ 48 mil. O dinheiro conseguido com o prefeito paga mais duas medições, o que mantém o fluxo de pagamento e a obra em dia.

No Ministério da Educação, o prefeito foi acompanhado pela assessoria do deputado federal Osmar Bertoldi (DEM – não reeleito) na reunião com Rodrigo Pimenta, assessor da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Na pauta, a liberação de dinheiro da construção de uma nova escola no bairro Mirim, para acabar com o compartilhamento de espaço da Escola Municipal João Gualberto com a Escola Estadual Léa Germano Monteiro.

Por fim, Roberto foi à Câmara dos Deputados. No gabinete do deputado Luiz Nishimori (PR) conversou sobre o trâmite dos recursos que o deputado gestionou na Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca para reforma do trapiche público.

Na Câmara também articulou com o ex-ministro da Saúde e deputado federal Ricardo Barros (PP – reeleito) para liberar R$ 1 milhão de um programa que já estava em andamento destinado à ampliação do Pronto Socorro. “Tivemos de fazer uma alteração no cadastro do projeto (para a continuidade do recurso). Ainda não está garantido, mas estamos confiantes”,disse o prefeito.