Já são 9 tartarugas de couro mortas nas praias do Paraná

Uma tartaruga de couro foi encontrada morta na praia de Nereidas, em Guaratuba, na manhã desta segunda-feira (26).

Técnicos do Laboratório de Ecologia e Conservação do Centro de Estudos do Mar (CEM-UFPR) fizeram as primeiras análises e levaram o animal para um exame mais detalhado em Pontal do Paraná. Para colocar a tartaruga gigante na caminhonete do Programa de Monitoramento das Praias foi preciso uma retroescavadeira cedida pela Prefeitura.

Já são nove o número de tartarugas de couro encontradas mortas nas praias do Paraná em menos de um mês. Especialistas do CEM-UFPR analisam se as mortes foram provocadas pela captura acidental de barcos de pesca industrial.

Fotos: Fred / Jornal de Guaratuba