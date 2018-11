Oito pinguins reabilitados serão soltos no mar

Em um ano em que o grande número de animais mortos que chegaram as praias do Paraná surpreendeu os especialistas, a equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) divulga uma boa notícia.

Nos próximos dias, oito pinguins-de-Magalhães serão soltos no mar. Eles foram recolhidos e atendidos no Centro de Reabilitação e Despetrolização (CReD) mantido pelo LEC no Centro de Estudos do Mar da UFPR, em Pontal do Paraná.

De acordo com os técnicos, também foi um ano atípico pelo número de registro de pinguins que chegaram no Paraná. “Após esse longo inverno com inúmeros encalhes de animais mortos ou muito debilitados, ficamos felizes com os oito pinguins que reabilitamos e estão aptos a serem reintegrados na natureza. Logo traremos notícias da data e esperamos que todos vocês venham comemorar este momento conosco”, informou a página do LEC no Facebook.

Se você encontrar qualquer animal marinho, vivo ou morto, em uma praia do Paraná., por favor telefone para 0800 6423341 ou 41 3511-8671 e informe a equipe do LEC, responsável no Estado do Projeto de Monitoramento de Praias.