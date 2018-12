Matinhos faz 3 concursos públicos com 172 vagas

A Prefeitura de Matinhos lançou nesta segunda-feira (3) de concursos públicos. São 172 vagas de nível fundamental, médio/técnico e superior.

As remunerações variam entre R$ 1.072,70 e R$ 13.299,22, com jornadas de 20, 30 e 40 horas por semana.

O concurso será realizado pelo Núcleo de Concursos da UFPR.

Cargos

O edital nº 117 conta com 47 vagas de nível fundamental:

Agente Comunitário de Saúde (7);

Atendente Infantil (5);

Auxiliar de Serviços Gerais – Feminino (5);

Auxiliar de Serviços Gerais – Masculino (5);

Cozinheira / Merendeira (5);

Eletricista (1);

Mestre de Obras (1);

Monitor de Transportes Escolar (10);

Motorista – CNH categoria C (2); Motorista – CNH categoria D ou E (2);

Operador de Máquinas Pesadas (1);

Padeiro (1);

Pedreiro (1) e

Pintor (1).

O edital de nº 118, apresenta 39 vagas de níveis médio e técnico:

Agente de Combate de Endemias (1);

Educador Social (6);

Fiscal de Obras e Posturas (1);

Fiscal de Tributos (1);

Fiscal do Meio Ambiente (1);

Fiscal Sanitarista (1);

Técnico Administrativo (6);

Técnico em Contabilidade (1);

Técnico em Enfermagem (17);

Técnico em Informática (1);

Técnico em Saúde Bucal (1);

Topógrafo (1) e

Técnico em Radiologia (1).

O edital nº 119 contém 86 vagas de nível superior:

Advogado (1);

Arquiteto (1);

Assistente Social (5);

Coordenador Educacional (5);

Contador (1);

Dentista ESF (1);

Educador Infantil (6);

Enfermeiro (6);

Engenheiro em Segurança Trabalho (1);

Farmacêutico c/ habilitação Análise Clínica (1);

Fisioterapeuta (1);

Fonoaudiólogo (1);

Nutricionista (2);

Professor de Ensino Fundamental (6);

Professor de Educação Física (6);

Professor de Educação Artística (1);

Psicólogo (1);

Terapeuta Ocupacional (1);

Médico Anestesista Plantonista (5);

Médico Cardiologista (1);

Médico Clínico Geral Plantonista (10);

Médico Ginecologista e Obstetra Plantonista (5);

Médico ESF (3);

Médico Intensivista Internista (1);

Médico Neuropediatra (1);

Médico Ortopedista Plantonista (5);

Médico Pediatra Plantonista (6); e

Médico Psiquiatra (2).

Inscrições e Taxas

As inscrições deverão ser feitas entre os dias 17 de dezembro até as 17h do dia 23 de janeiro de 2019, mediante o preenchimento da ficha no site da empresa organizadora (www.nc.ufpr.br). As taxas variam de R$ 62,00 a R$ 102,00, de acordo com o cargo escolhido.

Provas

O concurso será composto de Prova Objetiva, prevista para ser aplicada em 17 de março de 2019, em locais e horários a serem divulgados. Dependendo do número de inscritos, poderão ser aplicadas provas também no município de Guaratuba. Pra alguns cargos haverá também a Prova de Títulos: advogado, coordenador educacional, educador infantil, médico(todas as especialidades) e professor (artes, educação física e ensinofundamental).

No dia 18 de março de 2019 será divulgado o gabarito provisório da Prova Objetiva, por intermédio do endereço eletrônico do NC/UFPR.

Confira os editais aqui