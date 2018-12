A sensação térmica em Antonina chegou a 65,5ºC por volta das 16h desta sexta-feira (14), informou o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná).

Nesse momento, o termômetro na estação meteorológica do Simepar marcava 43,9 ºC, mas o alto nível de umidade e ausência de ventos intensificou a sensação térmica.

A previsão é de atas temperaturas em todo o Paraná nos próximos dias. No Litoral, a previsão é de forte calor no sábado com poucas chances de chuva.