João Arruda e presidente do Iphan assinam revitalização da Estação de Antonina

O deputado federal João Arruda (MDB) acompanhou, nesta sexta-feira (14), a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Kátia Bogéa, na vistoria às obras de revitalização do Armazém Macedo em Antonina.

João, que não retorna à Câmara dos Deputados pois concorreu ao governo do Paraná, deixa mais um legado para a cidade. Junto com a presidente e o superintendente regional do Iphan, José Luiz Desordi Lautert, assinou a ordem de serviço para revitalização da Estação Ferroviária do município

As obras de revitalização dos prédios que formam o complexo histórico de Antonina, estão recebendo recursos na ordem de receber R$ 6,4 milhões, viabilizados através de emenda individual articulados pelo deputado através do PAC Cidades Históricas do Iphan.

O Armazém Macedo é uma edificação com mais de 300 anos de história. A intervenção inclui recomposição da volumetria da estrutura, adaptando as edificações para um novo uso cultural, espaços expositivos, auditório, biblioteca, além de áreas para concessões comerciais. Também serão construídos decks de madeira e um novo trapiche integrados as áreas do armazém e seus anexos.

Após a restauração, o local será tornará um novo atrativo turístico e ponto de encontro da população local.

Estação

João Arruda e Kátia também foram até a Estação Ferroviária, assinar a ordem de serviço de restauração da estrutura. O deputado transferiu, através de emenda individual, R$ 1 milhão do Ministério do Turismo. Além disto, o Iphan deu como contrapartida R$ 200 mil, informou a presidente.

Os recursos para obras no patrimônio histórico de Antonina, viabilizadas por João Arruda, incluem ainda a revitalização da Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar e da Igreja do Bom Jesus do Saivá e também da Ponta da Pita, onde está localizada a Prainha de Antonina.

“Além do Armazém, das Igrejas e da Estação, estamos trabalhando para fazer a Maria Fumaça voltar aos trilhos entre Morretes e Antonina, trazendo para cá turistas e fomentando o desenvolvimento econômico com os bares, os restaurantes e os hotéis da cidade”, disse o deputado.

Imagens da revitalização do Armazém Macedo