Madrugada tem acidente grave na entrada de Guaratuba

Um acidente grave na avenida Paraná, trecho urbano da PR-412 em Guaratuba, terminou com os três condutores para o Hospital Municipal.

A colisão aconteceu por volta da 1h deste domingo (16), nas proximidades do Supermercado Bavaresco, um dos trechos mais perigosos da via, que é uma das principais entradas da cidade. Os policiais rodoviários do Posto do Coroados chegaram rapidamente ao local e providenciaram a segurança da pista até que os veículos fossem removidos.

Segundo Maurício Gonçalves, do “Guaranews Notícias”, uma caminhonete invadiu a contramão e atingiu uma motocicleta e um Renault Clio – o motociclista foi jogado para dentro da valeta. “O motoqueiro foi internado com várias fraturas, mas consciente; o motorista do Clio foi hospitalizado com fratura no nariz e suspeita de fraturas nas costelas e o motorista da caminhonete teve escoriações leves”, informa o veículo que tem um grupo no Whatsapp e uma página no Facebook.

O mais machucado foi o motociclista André Bruno Soares, de 28 anos, que vinha de Itapoá e iria visitar uma tia em Matinhos. Segundo o Jornal de Guaratuba, o motociclista fratura exposta e quebrou braço e perna. Ainda de madrugada, ele foi transferido para atendimento no Hospital Regional, em Paranaguá,

As imagens mostram que a motocicleta ficou totalmente destruída.









Fonte: Guaranews – fotos: Guaranews / Guaratrânsito