Homem é executado a tiros em Matinhos

O carro usado pelo assassino de Nelinho foi incendiado no início da noite deste domingo (16) em uma rua do bairro Sertãozinho, em Matinhos.

Nely Miranda Junior, conhecido como Nelinho, de 47 anos, foi morto horas antes na rua Maria Luiza Mesquista, no mesmo bairro. Um homem desceu de um Renault Sandero branco e deu diversos tiros com uma pistola. Nelinho ainda tentou correr para dentro de casa, mas caiu morto na escada do sobrado.

Não consta alerta de furto contra o veículo de placa MLY-7959, de Indaial/SC. Ele foi localizado na rua Recanto dos Unidos.

De acordo com o site Agora Litoral, é 131º homicídio ocorrido no Litoral neste ano. Com foto, vídeo e informações do Comunica Matinhos.