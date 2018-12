Suspeito é morto em SC depois de roubar carreta em Guaratuba

Um homem foi morto e outro preso em Joinville depois de roubarem uma carreta em Guaratuba e tentaram fugir pela BR-101.

No início da madrugada de segunda-feira (18), policiais rodoviários federais faziam ronda na rodovia e mandaram o motorista da carreta Scania placas de Palotina/PR parar. Ele não obedeceu e acelerou. Segundo os policiais, durante a perseguição, jogou o caminhão contra a viatura várias vezes

Por volta da 1h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), consegui deter o veículo. Os dois homens saíram do veículo e um deles, de 27 anos, se entregou. O outro fugiu correndo e se escondeu em uma plantação de arroz.

A Polícia Militar de Santa Catarina foi acionada e começou as buscas. Os policiais informaram que trocaram tiros com o suspeito, de 34 anos, que morreu no confronto.

Dentro da carreta foi localizado um aparelho bloqueador de sinal de satélite, para despistar o rastreamento. Os policiais militares que apoiaram a ocorrência também localizaram um revólver, usado pelo outro suspeito.

O homem preso, natural de Cascavel/PR, contou que a carreta carregada com carne e derivados foi roubada em Guaratuba, até a tarde de segunda-feira, ainda não havia sido identificado o motorista assaltado e detalhes do roubo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Joinville. Informações podem ser repassadas para os números 191, 190 e 181.

