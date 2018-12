Suspeito do envolvimento na morte de policial em Curitiba é preso em Guaratuba

Um suspeito de envolvimento no assassinato do policial militar Erick Nório, no dia 7, em Curitiba, foi preso nesta terça-feira (18), em Guaratuba.

Everson Adriel Cordeiro, de 27 anos, é morador na Cidade Industrial de Curitiba. Ele foi detido por policiais militares por volta das 2h da madrugada, no bairro Coroados.

Ele dirigia um Chevrolet Onix, cor branca, placas de Curitiba, que os policiais verificaram ser clonado. O carro estava com alerta de roubo no sistema, desde o dia 27 de novembro.

Segundo os policiais, o suspeito tentou suborná-los oferecendo dinheiro para não ser preso. Ele ainda contou que estava recebendo ameaças e mostrou mensagem de áudio do WhatsApp, que confirmou a informação. A ameaça teriam relação com a morte do policial militar Erick Nório, que morreu ao supostamente atender uma ocorrência de perturbação de sossego na Vila Corbélia.

Homicídio, incêndio e confissão

A morte acabou gerando uma reação que os moradores da região denunciaram como violenta pelos policiais militares. Cerca de 100 casas foram incendidas depois do homicídio, em um caso que está sendo investigado pelo Ministério Público. Durante a ocupação pela PM, dois homens foram mortos: Gabriel de Carvalho e Pablo Michel. Segundo o pai d o segundo, o filho foi morto por policiais.

Um homem que afirmou ter sido autor dos tiros que mataram o policial, Antônio Francisco dos Prazeres Ferreira, 33 anos, foi preso no dia 11, três dias depois de ter tentado se entregar.

Com informações da Ponte Jornalismo, Tribuna do Paraná, Sesp, Folha do Litoral e Rádio Guaratuba