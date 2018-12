Sexta-feira, 21, tem Especial de Natal em Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba realiza seu Especial de Natal na noite desta sexta-feira (21).

O evento acontece no Casarão do Porto, sede da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, na praça dos Namorados, às margens da baía de Guaratuba.

Às 20h, acontece a premiação das melhores decorações de Natal para casas, prédios residenciais e imóveis comerciais.

Às 20h30 haverá apresentação do projeto Flauta Doce, com alunos da professora Sheila Nosvitz.

Em seguida, o coral natalino do bairro Nereidas e, às 21h, a chegada do Papai Noel.