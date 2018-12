Câmeras da Prefeitura de Guaratuba vão auxiliar PM na Operação Verão

Integrantes da Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico e Qualidade da Polícia Militar do Paraná estiveram nesta quarta-feira (19) na Secretaria Municipal de Segurança Pública de Guaratuba para definir ações integradas com a Prefeitura para a Operação Verão 2018/2019.

A reunião com o secretário municipal de Segurança, Jacson Braga, e o comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar, capitão Luciano Romão, definiu o uso integrado do sistema de câmeras de monitoramento e da Plataforma Operacional Elevada (caminhão POE) da PM, que ficará instalada no município durante o verão.

Também foram debatidos a implementação de um sistema de testes de reconhecimento facial acoplado ao sistema de monitoramento da Prefeitura e o convênio com a PM e Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) que permitirá checagens nos bancos de dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária.

Desta maneira, o sistema de monitoramento da Prefeitura ficará integrado ao sistema da PM, o que poderá, por exemplo, auxiliar na checagem de todos os veículos que entrarem ou saírem da cidade, verificando se possuem ou não alertas de furto ou roubo em todo o Brasil. Caso a checagem constate alguma irregularidade, automaticamente será emitida mensagem para o Centro de Controle e Operações da Prefeitura Municipal e para a 3ª Companhia da PM de Guaratuba realizar a abordagem.

Já o sistema de reconhecimento facial, sistema russo muito utilizado em aeroportos, permanecerá ainda em testes. A Prefeitura dispõe atualmente de 58 câmeras de monitoramento de vias que cria mecanismos inteligentes para o combate da criminalidade durante a temporada de verão, fortalecendo ainda mais a segurança pública de Guaratuba.

Com informações e foto da Prefeitura de Guaratuba