Confira a programação do Ano Novo no Litoral

Foto: Gustavo Aquino / Arquivo Correio do Litoral

Guaratuba

Dois trios elétricos com bandas e DJs na Praia Central, das 22h às 2h.

Queima de fogos no Morro do Cristo.

Matinhos

Shows e trio elétrico na orla de Caiobá.

Queima de fogos no Morro do Boi.

Pontal do Paraná

Queima de fogos com poucos estampidos e shows de luzes em Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-lá e Pontal do Sul.

Antonina

Trio elétrico e queima de fogos na Ponta da Pita.

Guaraqueçaba

Shows a e queima de fogos na beira-mar.

Paranaguá

Apresentação de shows e queima de fogos no Centro Histórico

fogosMorretes

Sem programação ainda