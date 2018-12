Marinha intensifica fiscalização de embarcações

A Capitania dos Portos do Paraná (CPPR), divisão da Marinha, também inicia sua Operação Verão nesta sexta-feira (21), na mesma data do governo estadual.

Durante o verão, serão intensificadas a fiscalização do tráfego aquaviário nas áreas de maior concentração de embarcações, sobretudo as de esporte e recreio e de turismo náutico, por ocasião de férias e feriados prolongados.

A Capitania dos Portos do Paraná, que tem na área de jurisdição 65 municípios no Litoral e na região Leste do Paraná, vai atuar em toda a região com foco nos pontos de maior concentração de veranistas:

Baía de Paranaguá (Rio Itiberê, Porto de Antonina, Porto de Paranaguá, Guaraqueçaba, Ilha de Superagüi e Ilha do Mel), Baía de Guaratuba, Pontal do Paraná e Matinhos.

Região Metropolitana de Curitiba (Represas de Guaricana, Vossoroca e Capivari);

São Mateus do Sul (Rio Iguaçu); região de Ponta Grossa (Rio Tibagi).