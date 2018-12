Presa em Arapongas procurada por roubo e homicídio em Guaratuba

Policiais civis de Arapongas, prenderam na manhã desta sexta-feira (21), uma mulher acusada de participar de um homicídio em Guaratuba.

Grace Kelly Alves de Souza, de 29 anos, tem mandado de prisão pela morte de Denilson de Cordeiro Soares, encontrado morto no dia 6 de agosto de 2017, dentro do porta malas de um veículo Audi A3 que havia sido queimado.

O carro foi furtado em Morretes e usado em um roubo em Guaratuba. Grace Kelly e mais quatro homens, entre eles a vítima fatal, praticaram o roubo em Guaratuba, entretanto durante a partilha do produto do roubo entre os membros do grupo criminoso, houve um desentendimento, onde Denilson acabou morto.

De acordo com a imprensa de Arapongas, Grace Kelly é bastante conhecida no meio policial e tem várias passagens por crimes diversos, entre eles, posse de arma de calibre restrito e tráfico de drogas.

O Audi usado para roubo e onde foi encontrado o corpo de

Denilson de Cordeiro Soares

Fontes: Dia a Dia Arapongas e TN Online