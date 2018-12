Operação Verão vai custar R$ 32 milhões e mobilizar 2,2 mil profissionais

A Operação Verão vai custar R$ 32 milhões para o Governo do Paraná. Os dados foram divulgados pelo chefe da Casa Militar e coordenador da Operação Verão Paraná 2018/2019, coronel Maurício Tortato, em um gesto de transparência.

Em 80 dias de atividades, 2.200 servidores do Estado e pessoas contratadas estarão atuando no Litoral, e nas praias fluviais do Oeste e Norte.

As atividades foram oficialmente abertas pela governadora Cida Borghetti, nesta sexta-feira (21), em Matinhos.

O prefeito de Matinhos, Ruy Hauer, explicou a necessidade do reforço do Estado. “A Operação Verão é extremamente importante para nós, porque nessa época a população multiplica por dez e nós não teríamos condições de, sozinhos, prestar um bom atendimento”, afirmou.

A governadora Cida Borghetti abriu nesta sexta-feira (21), em Matinhos, no Litoral do Estado, a Operação Verão Paraná 2018/2019, que nesta temporada terá 80 dias, umas das mais longas dos últimos anos. São mais de 2,2 mil servidores públicos à disposição dos cidadãos nas costas Oeste e Leste do Estado. Matinhos,21/12/2018 Foto:Jaelson Lucas / ANPR

Segurança – Cerca de 1,5 mil profissionais da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Científica reforçam o atendimento à população e promovem ações preventivas a crimes. “É a integração completa de todas as forças de segurança, prontas para atender com todo rigor necessário”, disse o secretário da Segurança Pública, Júlio Reis.

O Estado também disponibilizou mais quatro viaturas da patrulha escolar, quatro vans, barcos, um helicóptero e um caminhão linkado com câmeras para fazer o monitoramento nas praias.

Saúde – O Governo do Estado reforçou o atendimento com a contração de médicos e enfermeiros, colocou UTIs Móveis nos municípios de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná e disponibilizou um helicóptero para atendimento aeromédico. Nas praias haverá tenda com serviços de orientação sobre prevenção de DSTs e HIV. “Garantimos atendimento de qualidade e ações de preservação à saúde da população”, afirmou o secretário da Saúde, Antônio Carlos Nardi.

Copel e Sanepar – A Copel reforça as atividades no Litoral com o serviço de Wi-Fi gratuito em diversos pontos das praias, bem como o atendimento ao cidadão em casos de emergência nas sedes de cada município. A Sanepar disponibiliza Ecoduchas em pontos específicos na areia. Também leva máquinas saneadoras para limpeza das praias, oferece cadeiras anfíbias para que pessoas com dificuldades de locomoção possam curtir o banho de mar. O Estado investe R$ 7,5 milhões só no recolhimento do lixo das areias.

A Secretaria da Família e Desenvolvimento Social disponibilizou dois Ônibus Lilás para orientar as pessoas sobre violência contra as mulheres e o Detran criou uma tenda itinerante para esclarecer dúvidas sobre trânsito. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos promove ações educativas e a pasta do Esporte e Turismo oferece atividades recreativas.

Pela Secretária da Fazenda será realizado um trabalho de educação financeira, com orientações sobre nota fiscal, e também faz o cartão cidadão em uma unidade móvel, que ficará disponível no mês de janeiro no Litoral, apenas nos finais de semana.

Homenagem a Analis Ohara – No evento de abertura da temporada, a governadora Cida Borghetti fez uma homenagem à atriz e produtora cultural Analis Ohara, que morreu em julho de 2017, aos 24 anos, vítima de um tumor cerebral. Houve o descerramento de uma placa com o nome da artista, que será instalada na praça em frente ao colégio Dom Bosco, onde ela estudava.