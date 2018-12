Litoral tem 426 guarda-vidas se revezando em 89 postos

Foto: Correio do Litoral

O Litoral do Paraná terá 403 guarda-vidas do Corpo e Bombeiros e 23 guarda-vidas civis atuando nesse verão.

São 89 postos de guarda-vidas ao longo dos quase 60 km de extensão das áreas frequentadas por banhistas no litoral paranaense, passando por Morretes, Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba e Ilha do Mel.

Até o domingo seguinte ao Carnaval no dia 10 de serão 700 bombeiros militares atuando em todo Litoral, na área do 8º Grupamento de Bombeiros. Do total deste efetivo, 448 militares vieram de outras cidades do Paraná.

Serão mantidas as atividades rotineiras da unidade, como análise de projetos de prevenção contra incêndio e pânico, vistorias e atendimentos à população

É importante salientar que, mesmo com todos os recursos disponíveis (guarda-vidas na areia, embarcações na água e aeronaves no ar), cada banhista também é responsável por sua própria segurança e alguns cuidados básicos devem ser tomados para que um momento de alegria e diversão não se transforme em desespero e tristeza, como por exemplo:

entrar no mar somente de forma consciente, evitando-se a ingestão de bebidas alcoólicas;

conhecer sua capacidade natatória, evitando superestimá-las; conhecer sua capacidade natatória, evitando superestimá-la;

acompanhar as crianças para que aproveitem o mar de forma segura;

permanecer onde há segurança, onde “dá pé”;

nadar sempre entre as bandeiras de sinalização na área protegida por Guarda-Vidas.

Fonte: Comunicação Social do 8° Grupamento de Bombeiros