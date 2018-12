Prefeitura de Guaratuba tem plantão para atendimento do Refis

O Setor de Tributação de Guaratuba terá plantão de atendimento quinta (27), sexta (28) e sábado (29) para os interessados no Programa de Recuperação Fiscal (Refis). O atendimento é das 9h às 15h, sem interrupção.

O Refis oferece o pagamento de débitos com o município com descontos de 90% dos juros e multa para pagamento à vista. Quem tem dívidas no IPTU, Imposto Sobre Serviços (ISS) e outras taxas vencidas até 31 dezembro de 2017 já pode obter os descontos. Os impostos e taxas vencido em 2018 poderão ser pagos com desconto a partir do dia 1º de janeiro de 2019.

O Refis vai até o dia 8 de março de 2019.

O Setor de Tributação está localizado na rua XV de Novembro s/nº (fundos da Igreja Matriz).

Para mais informações o contribuinte pode entrar em contato pelos telefones (41) 3472-8527 / 3472-8523 / 3472-8530, encaminhar e-mail para iptu@guaratuba.pr.gov.br.