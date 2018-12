Guaratuba terá 2 trios elétricos no Ano Novo

O réveillon de Guaratuba acontece esse ano com shows de dois trios elétricos na ave ida Atlântica.

As comemorações para a virada começam às 22h com o Dj Allan Caetano e continuam após a virada com os shows de Michelle Reich (trio principal) e Luciano & Renato e banda (trio 2) até às 2h da madrugada do dia 1º.

A queima de fogos de artifício ocorrerá no Morro do Cristo com previsão de 13 minutos de espetáculo.

A Secretaria Municipal da Segurança Pública e a Polícia Militar fecharão a partir das 19h, do dia 31, a avenida Atlântica e também parte da avenida 29 de Abril, avenida Curitiba e rua Dr. Xavier da Silva para o acesso dos festeiros à orla central.

O evento é promovido pela Prefeitura de Guaratuba e conta com apoio da Rádio Litorânea FM 91,5.

Revéillon em Guaratuba

22h a 0h: Dj Allan Caetano.

Meia-noite: 13 minutos de fogos de artifício no Morro do Cristo.

Da 0h às 2h: Trio principal – Michelle Reich. Trio 2 – Luciano & Renato e banda.

Bloqueio das ruas a partir das 19h.

Avenida Atlântica, da Praia da Pedras até o Morro do Cristo.

Avenida Curitiba, entre avenida 29 de Abril e avenida Ponta Grossa.

Avenida Atlântica até a rua Dr. Xavier da Silva.

Bloqueado acesso ao Morro do Cristo no dia 31 de dezembro, a partir das 7h para preparação da queima de fogos.