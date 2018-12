Encontrado segundo rapaz que morreu afogado em Pontal do Paraná

Localizado, às 13h14 desta quinta-feira (27), no balneário Ipanema, a segunda vítima do afogamento ocorrido na quarta-feira (26).

O rapaz de 15 anos despareceu no mar em um faixa não-protegida por guarda-vidas entre balneários Guarapari e Ipanema, em Pontal do Paraná, junto com um amigo, de 17 anos. Os dois eram moradores de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

Às 14h45, o Corpo de Bombeiros realizou buscas com moto aquática, bote inflável de salvamento e helicóptero.

Exatamente às 17h19min o corpo do rapaz de 17 anos, identificado como Wendrel França Santos, foi localizado no mar, também no balneário Ipanema.

De acordo com a 2º tenente Ana Paula Inácio de Oliveira Zanlorenzzi, oficial de Comunicação Social da Operação Verão, desde o dia 21, na abertura da Operação Verão, até as 20h40 desta quarta-feira, foram realizadas 2155 advertências e 4797 orientações por parte dos guarda-vidas.

O Corpo de Bombeiros registrou 31 crianças desaparecidas e entregou, gratuitamente nos Postos de Guarda-Vidas, 1174 pulseirinhas de identificação.

Ao todo, até agora, foram realizados 36 resgates (situação de pré-afogamento em que a vítima não consegue voltar à areia sozinha e necessita de apoio dos guarda-vidas; 2 afogamentos leves (em que não há risco iminente à vida e, geralmente, a vítima é liberada no local), 1 afogamento moderado (em que há indício de prejuízo à saúde, devendo-se fazer acompanhamento médico através de encaminhamento hospitalar) e 4 óbitos.