Menino de 2 anos morre afogado em piscina, no Nereidas, em Guaratuba

Base do helicóptero conta com médico e enfermeiro – foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

Um menino de 2 anos morreu afogado na piscina de uma casa, na manhã desta sexta-feira (28), em Guaratuba.

O Corpo de Bombeiros informa que, por volta das 10h, recebeu uma solicitação de apoio para busca de criança que poderia ter desaparecido num córrego próximo à casa onde a família estava, na rua Marisa Santina Rauh, no balneário de Nereidas. A família é de Curitiba.

O solicitante entrou em contato com a Polícia Militar via 190 informando sobre o desaparecimento e a PM acionou o Corpo de Bombeiros.

O menino foi encontrado pelos policiais militares no fundo da piscina da residência. Chegando ao local, os bombeiros deram continuidade aos procedimentos de reanimação cardiopulmonar que os PM haviam iniciado.

As tentativas de reanimação continuaram na ambulância do Siate, que se deslocou até a base do helicóptero para atendimento médico. Depois de duas horas de tentativa de reversão, foi decretado o óbito do menino pelo médico no local.

Fonte: Comunicação Social do Corpo de Bombeiros – Operação Verão