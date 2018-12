Mulher é morta a facadas por ex-marido em Pontal do Paraná

Alessandra Cristina da Silva, de 32 anos, foi morta na manhã deste sábado (29), em Pontal do Paraná.

O ex-marido, William da Silva Rodrigues, conhecido como “Baiano”, de 33 anos, é apontado como autor do homicídio e já está preso.

O crime aconteceu por volta das 7h30, no balneário Grajaú. Segundo as primeiras informações, Alessandra recebeu diversas facadas e chegou a ser levada na Unidade de Saúde 24 horas do balneário Shangri-lá, onde morreu.

É o 15º homicídio ocorrido em 2018 no município de Pontal do Paraná, que tem população estimada em 26.636 habitantes. É 136º do ano em todo o Litoral.