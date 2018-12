Corrida da Virada reúne 800 corredores em Guaratuba

Na manhã desta segunda-feira (31), 800 corredores resolveram dar adeus ao ano de 2018 em grande estilo, participando da 2ª edição da Corrida da Virada de Guaratuba.

Os atletas profissionais e amadores saíram às 7h15 da manhã do Parque de Eventos na rua Antônio Rocha, seguindo pela rua vereador Alois Cicatka, depois avenida Atlântica sentido Morro do Cristo, rua Caetano Munhoz da Rocha, avenida Curitiba até a avenida 29 de Abril, rua Doutor Xavier da Silva retornando à rua Antonio Rocha e finalizando no Parque de Eventos, em um total de 5 Km. Os participantes da modalidade 10 Km executaram duas voltas no trajeto.

A vencedora da modalidade 5 Km – feminino, Juliana Cristine Pereira, 30 anos, disse que já participou no ano passado quando ficou em 4º lugar e que participará ano que vem novamente. A corredora que completou o percurso em 21 minutos é de Curitiba e compete em corridas há 2 anos. “Achei muito bom o evento, muito organizado, gostei do ambiente do Parque de Eventos, além do percurso ser muito bacana com o privilégio de poder correr a beira mar”, afirmou.

O senhor Zelavir Mocellim, 68 anos, de Guaratuba, participou da corrida pela primeira vez e já na modalidade 10 Km. Segundo ele, gostou muito de participar e pretende correr novamente ano que vem se estiver em boa forma. Zelavir disse que correu bem tranquilo, não forçou muito, mas sentiu a panturrilha ao final dos 10 Km. O vovô da corrida completou a prova muito bem, em 1 hora e 3 minutos.

A corrida é uma parceria entre Insano Sports, Prefeitura de Guaratuba, Secretaria Municipal do Esportes e do Lazer e Secretaria Municipal do Turismo e da Cultura.

Foram premiados os primeiros 5 lugares masculinos e femininos de cada modalidade, confira os vencedores:

10 Km – Feminino

1º Lugar – Simoniely Lilian Kovalczuk Serathiuk

2º Lugar – Eni Rodrigues Da Veiga

3º Lugar – Samara P M Maeda

4º Lugar – Roseli Novloski

5º Lugar – Lizianne Elisa Mikosz Checchia

10 Km – Masculino

1º Lugar – Leandro Macelino de Oliveira

2º Lugar – David Halef de Paula

3º Lugar – Fernando Alisson Ferreira

4º Lugar – Nilson de Jesus

5º Lugar – Raphael Biazzetto

5 Km – Feminino

1º Lugar – Juliana Christine Pereira

2º Lugar – Maria Fernanda Silveira Braga

3º Lugar – Lucimare Felix da Silva

4º Lugar – Priscila Alves Fleischer

5º Lugar – Jessica Rigatti

5 Km – Masculino

1º Lugar – Ricardo Julio dos Santos

2º Lugar – Andre Boeira

3º Lugar – Washington Agenor Rodrigues de Freitas

4º Lugar – Jocilei Macedo

5º Lugar – Alceu de Oliveira Filho





Veja o resultado geral em: http://www.chiprun.com.br/eventos/corrida-da-virada-2018/