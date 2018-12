Festival do Caranguejo começa nesta quinta em Pontal do Paraná

Começa nesta quinta (3), a 17° edição do Festival do Caranguejo, no balneário Shangri-lá, em Pontal do Paraná. A programação segue até o dia 13 de janeiro.

O evento que teve início em 2003 por iniciativa dos pescadores. Entre as atrações do Festival, estão programados shows, apresentações culturais, área gastronômica, espaço coberto e parque infantil.

O tradicional Festival, será realizado na avenida Ipanema, ao lado da Secretaria Municipal de Educação, das 11h à meia-noite.