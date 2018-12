Guaratuba faz blitz contra barracas montadas na praia e nas calçadas

Com a cidade de Guaratuba “lotada” para a virada do ano, entre o domingo e essa segunda feira, turistas acamparam em calçadas, gramados e na praia e até sobre a vegetação de restinga. Alguns chegaram a fazer churrascos na areia.

Nesta segunda-feira (31), a Secretaria Municipal de Segurança Pública e a Polícia Militar fizeram um blitz na orla central e no Brejatuba para orientar as pessoas sobre a proibição de colocação de barracas nesses espaços públicos.

De acordo com o secretário de Segurança, Jacson Braga, 25 pessoas

foram orientadas sobre os locais onde é permitido o acampamento e seis barracas foram apreendidas porque seus donos não apareceram.

As pessoas também eram informadas sobre a existência de campings particulares e o Camping Municipal, no balneário de Estoril – rua Centenário, seis quadras depois do Brasão do Brejatuba, sentido Centro-Coroados.

Na tarde desta segunda, o camping estava com 700 dos 750 lugares ocupados. Na terça-feira (1º) abrirão mais de uma centena de vagas.

Fotos: Secretaria Municipal de Segurança Pública de Guaratuba e 3ª Companhia da Polícia Militar