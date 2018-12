“Causa humana” na origem provável de incêndios em Matinhos e na Ilha do Mel

Uma briga entre hóspedes pode ser a causa do incêndio em uma pousada no Centro de Matinhos.

O fogo começou por volta das 14h30 deste domingo (30) e se alastrou rapidamente. Antes de ser controlado, por volta das 16h, o imóvel foi praticamente todo destruído. Os imóveis vizinhos não chegaram a ser afetados.

De acordo com a Polícia Militar testemunhas ouviram uma discussão entre hóspedes pouco antes do fogo começar. A investigação sobre as causas do incêndio ficar;ao a cargo da Polícia Civil, que contará com um laudo do Corpo de Bombeiros.

Fotos> Redes sociais / Portal Matinhos 24h

Na Ilha do Mel, um incêndio destruiu cerca 3 mil metros quadrados de mata. O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta da meia-noite e meia desta madrugada de domingo para segunda.

O incêndio foi Morro do Farol. A Polícia Ambiental, com os militares que estavam na Ilha do Mel, moradores e turistas iniciaram o primeiro combate e logo em seguida bombeiros de Paranaguá, Pontal do Paraná, Morretes e Antonina chegaram para dar continuidade aos trabalhos, que perduraram até próximo às 8h da manhã.

As causas do incêndio serão investigadas, contudo, há indícios de que se trata de ação humana.