Acidente com 1 morto e 9 feridos na BR-277

Fotos: Redes sociais

Um homem de 30 anos morreu e nove pessoas ficaram feridas em acidente na volta das praias pela BR-277, na tarde desta quarta-feira (2).

Por volta das 15h, um caminhão prancha, usado pra transporte de contêineres, sem carga, seguia sentido Paranaguá quando invadiu a pista contrária e bateu em diversos carros. Quatro automóveis acabaram envolvidos no acidente, que aconteceu próximo ao Km 8, logo depois do viaduto da PR-407 (acesso a Pontal do Paraná) e o viaduto de acesso à PR-508 (Alexandra-Matinhos).

Das 10 vítimas do acidente, 6 tiveram ferimentos leves, 2 ferimentos moderados, uma criança, de 2 anos, com ferimentos graves foi encaminhada pelo Falcão 03 ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, e um rapaz, de aproximadamente 30 anos, foi retirado das ferragens de um dos carros, já sem vida.

A aeronave também encaminhou uma gestante, com ferimentos moderados, ao Hospital Regional, em Paranaguá.

Além das ambulâncias do Corpo de Bombeiros e da Ecovia (que transportaram as vítimas a hospitais da região), estiveram presentes no local viaturas da PRF, PM e equipe médica.