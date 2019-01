UFPR Litoral oferece 96 vagas no Sisu

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2019 começam no dia 22 de janeiro, mas a UFPR Litoral já divulgou que vai oferecer 96 vagas em 10 cursos.

As inscrições devem ser feitas no site do Sisu, até as 23h59 do dia 25 de janeiro.

O Sisu é o sistema eletrônico por meio do qual 130 instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Podem se candidatar estudantes que fizeram o exame em 2018 e não tiverem zero na redação. O número total de vagas oferecidas pelas universidades ainda será divulgado.

No momento da inscrição, os interessados devem escolher até duas opções de cursos em ordem de preferência e a modalidade de concorrência (ampla concorrência ou ações afirmativas).

O resultado será divulgado no dia 28 de janeiro. As matrículas dos selecionados serão feitas nas instituições para as quais foram aprovados entre os dias 30 de janeiro e 4 de fevereiro.

Enem

Os gabaritos oficiais das provas do Enem 2018 podem ser conferidos no site do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep). A divulgação dos resultados individuais do Enem 2018 está prevista para o dia 18 de janeiro. A consulta poderá ser feita pela Página do Participante (https://enem.inep.gov.br/) ou pelo aplicativo Enem 2018.